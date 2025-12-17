Laila Al Habash | Il tempo è una cosa che abbiamo tutti ma che non sappiamo spendere beneSto cercando di sfuggire dalla logica della produttività a tutti i costi
Laila Al Habash riflette sul valore del tempo e sulla difficoltà di gestirlo in un mondo che spinge alla produttività costante. Nel suo nuovo album, Tempo, esplora temi come la noia creativa, la solitudine volontaria e il rifiuto dell’urgenza imposta, invitando a fermarsi e a crescere senza accelerare.
Tra noia come spazio creativo, solitudine scelta e il rifiuto dell’urgenza imposta, Laila Al Habash racconta il suo nuovo album Tempo, il bisogno di fermarsi e di crescere senza accelerare, in un’epoca che chiede sempre di fare di più e più in fretta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Conceicao a Prime Video: «Meritavamo il terzo gol, a fine primo tempo abbiamo capito cosa dovevamo migliorare. Sulla rovesciata di Gatti…»
Leggi anche: “Non sappiamo più dove metterli, abbiamo dovuto buttarli via”: cosa c’è dietro l’ascesa e la caduta del trend dei Labubu
Laila Al Habash, il mio Tempo è un racconto sincero - S'intitola 'Tempo' l'album che riporta in scena Laila Al Habash dopo il debutto con ''Mystic Motel' che l'aveva fatta conoscere come una delle voci più originali della nuova scena pop italiana. ansa.it
il "Tempo" di ascoltare, con Laila Al Habash - È un tema su cui quasi ogni artista si trova a fare i conti, prima o poi: Franco Battiato, ... rockol.it
La nostra video intervista a Laila Al Habash, in occasione dell’uscita del nuovo album Tempo, dal racconto di alcuni brani ai prossimi appuntamenti dal vivo. @lailaalabastro #lailaalhabash #tempo #intervista - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.