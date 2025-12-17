Laila Al Habash | Il tempo è una cosa che abbiamo tutti ma che non sappiamo spendere beneSto cercando di sfuggire dalla logica della produttività a tutti i costi

Laila Al Habash riflette sul valore del tempo e sulla difficoltà di gestirlo in un mondo che spinge alla produttività costante. Nel suo nuovo album, Tempo, esplora temi come la noia creativa, la solitudine volontaria e il rifiuto dell’urgenza imposta, invitando a fermarsi e a crescere senza accelerare.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.