Janis Reisulis brilla in Argentina | quinto assoluto all’esordio stagionale nella MX2

In Argentina, il pilota Janis Reisulis ha concluso la prima gara stagionale del Campionato del Mondo FIM MX2 2026 al quinto posto assoluto. È stato un esordio positivo per il Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team, che ha visto il suo rappresentante mostrare una buona prestazione e confermarsi tra i protagonisti della competizione. La gara si è svolta con condizioni climatiche variabili e un tracciato tecnico.

Inizio di stagione convincente per il Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team, che in Argentina ha raccolto segnali molto positivi nel primo appuntamento del Campionato del Mondo FIM MX2 2026. Sul tracciato di Bariloche, veloce e scorrevole, a mettersi in evidenza è stato soprattutto Janis Reisulis, autore di una prova solida e spettacolare che gli è valsa il quinto posto assoluto di giornata. Buona prestazione anche per il fratello e compagno di squadra Karlis Reisulis, settimo al termine del weekend. Per Janis, campione in carica della EMX250, il debutto stagionale in MX2 ha confermato talento, velocità e personalità. Dopo aver già mostrato... 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

