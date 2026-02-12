Lunatika Poetry Slam Linee spezzate

Il 19 febbraio parte la terza edizione di Lunatika Poetry Slam con la prima semifinale dedicata al tema

Il 19 febbraio inaugura la terza edizione di Lunatika Poetry Slam 2026 con la prima semifinale dedicata al tema Linee Spezzate. Lunatika Poetry Slam è uno spazio vivo in cui la poesia smette di essere pagina e diventa corpo, voce, presenza. È un rito collettivo fatto di parole dette ad alta voce, musica dal vivo e ascolto condiviso, dove il pubblico non assiste soltanto, ma partecipa. Al centro ci sono le voci femminili, le loro fratture, i loro attraversamenti, le storie che nascono proprio nei punti in cui il percorso si spezza. Ogni serata è un incontro unico tra poesia performativa e suono, un dialogo che cambia ritmo, intensità e direzione davanti agli occhi (e alle orecchie) di chi c’è.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Lunatika Poetry Slam

