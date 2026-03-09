Italia-Romania l’ambasciatrice Aghilarre | Cooperazione di ampio respiro

L’ambasciatrice Aghilarre ha dichiarato che Italia e Romania collaborano in ambiti diversi, con un impegno che si estende su molteplici settori. Ha sottolineato che l’Italia fornisce il proprio supporto alle strategie europee, offrendo competenze industriali e contribuendo a progetti comuni. La relazione tra i due paesi si caratterizza per un impegno condiviso che mira a rafforzare la cooperazione a livello continentale.

“L’ Italia contribuisce alle strategie europee mettendo a disposizione le proprie competenze industriali in ogni settore. Nel rapporto con la Romania questo approccio si riflette in una cooperazione di ampio respiro fondata su una presenza imprenditoriale italiana radicata in settori chiave per la crescita del Paese”. Lo afferma l’ambasciatrice d’Italia in Romania Laura Aghilarre a ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’. Il sistema fiscale romeno – osserva Aghilarre – “offre una tassazione competitiva con una flat tax del 16% sul reddito delle società e regimi semplificati per le micro-imprese. A questo si aggiungono incentivi mirati per la ricerca e sviluppo che consentono la deducibilità delle spese sostenute per attività innovative. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Italia-Romania, l’ambasciatrice Aghilarre: “Cooperazione di ampio respiro” Articoli correlati L’ambasciatrice in Italia di Machado: “Stiamo lavorando per riportarla in Venezuela”Roma, 24 dicembre 2025 – Giorni particolarmente intensi quelli di Maria Claudia Lopez, l’”ambasciatrice” in Italia di Maria Corina Machado, premio... Antonella Cavallari nuova Ambasciatrice d’Italia a CiproEntrata in carriera diplomatica nel 1987, ha svolto lo stesso incarico in Paraguay dal 2013 al 2016. Tutto quello che riguarda Italia Romania l'ambasciatrice... Discussioni sull' argomento Il Mese della Letteratura Romena a Roma (3-30 marzo 2026); Sulle note di Strauss intrecci lirici; Mostra Pompei a Timi?oara: arte antica e contemporanea; Buccino Grimaldi incontra i vertici aeronavali della Guardia di Finanza. Nei brevi racconti ci stanno le emozioni, le sensazioni, i ricordi, la fatica. Questa mattina sono stati accolti dall'assessora ai Servizi Demografici del Comune di Empoli le nuove cittadine e i nuovi cittadini italiani. Senegal, Romania, Albania e Ucraina attravers - facebook.com facebook Nell'ambito del programma bilaterale dell’anno culturale Italia-Romania 2026, i #MercatidiTraiano Museo dei Fori Imperiali dal 20 febbraio al 19 luglio ospitano la mostra Constantin Brâncusi: Origini dell’Infinito. info ow.ly/7XZG50YmOlS x.com