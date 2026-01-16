Antonella Cavallari nuova Ambasciatrice d’Italia a Cipro

Antonella Cavallari è stata nominata Ambasciatrice d’Italia a Cipro, paese che recentemente ha assunto la presidenza semestrale del Consiglio dell’Unione europea. La sua nomina rappresenta un’occasione per rafforzare i rapporti diplomatici e promuovere gli interessi italiani nel contesto europeo e cipriota.

Antonella Cavallari è stata nominata Ambasciatrice d’Italia a Cipro, nazione che ha appena assunto la presidenza semestrale del Consiglio dell’Unione europea. Romana classe 1961, Cavallari ha una lunga esperienza diplomatica alle spalle, iniziata nel 1987 con un primo incarico alla Direzione generale Affari Economici della Farnesina. Nel 1991 la prima sede all’estero: Il Cairo, dove arriva a ricoprire il ruolo di Primo segretario commerciale. Nel 1996 il trasferimento a Tokyo, con lo stesso incarico. Dopo un periodo a Roma tra la DG Italiani all’estero e Politiche Migratorie e la Segreteria particolare del Vice Ministro – Sottosegretario di Stato, dal 2013 al 2016 è stata ambasciatrice in Paraguay. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Antonella Cavallari nuova Ambasciatrice d’Italia a Cipro Leggi anche: Roberta Di Lecce nuova Ambasciatrice d’Italia in Costa d’Avorio Leggi anche: Le vittorie di Bologna e Fiorentina non bastano: l’Italia sprofonda nel ranking Uefa, è dietro Cipro | La nuova classifica La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Antonella Cavallari nuova ambasciatrice a Cipro; Antonella Cavallari è la nuova Ambasciatrice d’Italia a Cipro; Caro Affitti, a Bologna nasce la Foresteria gratuita per OSS e Infermieri fuori sede; Export italiano in crescita nei primi undici mesi del 2025. Congratulazioni a Antonella Cavallari, nuova Ambasciatrice d'Italia a Cipro ** Congratulations to Antonella Cavallari, new Ambassador of Italy to Cyprus “I arrive in Cyprus at a time of great challenges and opportunities: the EU Presidency wit - facebook.com facebook Congratulazioni a Antonella Cavallari, nuova Ambasciatrice d'Italia a Cipro @ItalyinCyprus x.com

