L’ambasciatrice in Italia di Machado | Stiamo lavorando per riportarla in Venezuela
Roma, 24 dicembre 2025 – Giorni particolarmente intensi quelli di Maria Claudia Lopez, l’”ambasciatrice” in Italia di Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace, e dei venezuelani che contestano la legittimità della presidenza di Nicolas Maduro per i presunti brogli elettorali che l’hanno portato alla riconferma a Miraflores nel 2024. Appena tornata da Oslo, Lopez si era recata in Norvegia per seguire la cerimonia del Nobel dopo avere partecipato a un convegno sulla sicurezza cardiaca organizzato da Cardiosecurity, l’associazione creata dal dottor Fabio Costantino specialista nella struttura dell’Asl Toscana Nord Ovest, e tenutosi alla Pontificia Università Urbaniana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
