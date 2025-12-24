Roma, 24 dicembre 2025 – Giorni particolarmente intensi quelli di Maria Claudia Lopez, l’”ambasciatrice” in Italia di Maria Corina Machado, premio Nobel per la Pace, e dei venezuelani che contestano la legittimità della presidenza di Nicolas Maduro per i presunti brogli elettorali che l’hanno portato alla riconferma a Miraflores nel 2024. Appena tornata da Oslo, Lopez si era recata in Norvegia per seguire la cerimonia del Nobel dopo avere partecipato a un convegno sulla sicurezza cardiaca organizzato da Cardiosecurity, l’associazione creata dal dottor Fabio Costantino specialista nella struttura dell’Asl Toscana Nord Ovest, e tenutosi alla Pontificia Università Urbaniana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'ambasciatrice in Italia di Machado: "Stiamo lavorando per riportarla in Venezuela"

L’ambasciatrice in Italia di Machado: “Stiamo lavorando per riportarla in Venezuela” - Maria Claudia Gomez: “C’è una crisi umanitaria per crimini verso l’umanità che ogni giorno il regime di Maduro commette”. quotidiano.net