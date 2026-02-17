Scherma non vedenti all’Istituto Martuscelli la seconda prova nazionale tra sport e inclusione
Oggi all’Istituto Martuscelli di Napoli si svolge la seconda prova nazionale di scherma per atleti non vedenti, con più di 40 partecipanti provenienti da tutta Italia. La competizione mette in evidenza come lo sport possa essere un'opportunità di inclusione concreta e quotidiana. Cuomo, uno dei partecipanti, afferma con entusiasmo: “Questa è la normalità che vogliamo”. La manifestazione si tiene nelle sale dell’istituto, dove i giovani atleti si sfidano con impegno e determinazione, dimostrando che la passione supera ogni limite.
Oltre 40 atleti da tutta Italia: Cuomo esulta, “questa è la normalità che vogliamo”.. NAPOLI – Grande successo per la 2^ Prova Nazionale Non Vedenti di spada organizzata sulle pedane dell’Istituto Domenico Martuscelli dal Club Sportivo Partenopeo. “Mi emoziona il modo in cui è stata apprezzata la tappa napoletana da tutti coloro che vi hanno partecipato”, ha detto Sandro Cuomo, olimpionico napoletano e ha continuato: “ Sono felice che siano stati apprezzati anche i dettagli dell’organizzazione: il ragazzo vincitore non era nella pelle nel leggere la scritta in braille posta sulla medaglia. Ogni fatica ha un senso, questa è la normalità che scegliamo e che vogliamo”, ha concluso Cuomo, che è il presidente del comitato organizzatore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Napoli meta di inclusione: la scherma torna in città in occasione della seconda prova nazionale non vedenti
Domenica 15 febbraio a Napoli si svolge la seconda prova nazionale di scherma per non vedenti, parte della quinta edizione del Trofeo Martuscelli.
Giornata internazionale della disabilità, la FIS celebra l’inclusione: Annalisa Minetti prova la Scherma Non Vedenti e grande evento a Castel Sant’AngeloLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: 5° Trofeo Domenico Martuscelli di scherma non vedenti, Napoli 15 febbraio 2026; Prova nazionale di scherma per non vedenti a Napoli, una sfida vinta; 2^ Prova Nazionale Non Vedenti - Nella domenica di Napoli i successi di Natale Di Maio e Simonetta Pizzuti; Alessandro Bossalini, una vita in pedana: la scherma come scuola di vita.
Prova nazionale di scherma per non vedenti a Napoli, una sfida vinta40 atleti provenienti da tutta Italia hanno animato il Trofeo Martuscelli in una grande festa di sport e passione senza barriere ... rainews.it
Scherma, Fis in pedana per i non vedenti, Minetti testimonialLa Federazione Italiana Scherma celebra lo sport inclusivo in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Per l'occasione ha partecipato una testimonial d'eccezione: Annalisa ... ansa.it
Napoli torna protagonista della scherma paralimpica Domenica 15 febbraio, dalle ore 9, l’Istituto Domenico Martuscelli ospiterà la 2ª Prova Nazionale Non Vedenti di spada, portata in città per la quinta volta dall’olimpionico Sandro Cuomo. Saranno circa 40 - facebook.com facebook