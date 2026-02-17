Scherma non vedenti all’Istituto Martuscelli la seconda prova nazionale tra sport e inclusione

Oggi all’Istituto Martuscelli di Napoli si svolge la seconda prova nazionale di scherma per atleti non vedenti, con più di 40 partecipanti provenienti da tutta Italia. La competizione mette in evidenza come lo sport possa essere un'opportunità di inclusione concreta e quotidiana. Cuomo, uno dei partecipanti, afferma con entusiasmo: “Questa è la normalità che vogliamo”. La manifestazione si tiene nelle sale dell’istituto, dove i giovani atleti si sfidano con impegno e determinazione, dimostrando che la passione supera ogni limite.

Oltre 40 atleti da tutta Italia: Cuomo esulta, “questa è la normalità che vogliamo”.. NAPOLI – Grande successo per la 2^ Prova Nazionale Non Vedenti di spada organizzata sulle pedane dell’Istituto Domenico Martuscelli dal Club Sportivo Partenopeo. “Mi emoziona il modo in cui è stata apprezzata la tappa napoletana da tutti coloro che vi hanno partecipato”, ha detto Sandro Cuomo, olimpionico napoletano e ha continuato: “ Sono felice che siano stati apprezzati anche i dettagli dell’organizzazione: il ragazzo vincitore non era nella pelle nel leggere la scritta in braille posta sulla medaglia. Ogni fatica ha un senso, questa è la normalità che scegliamo e che vogliamo”, ha concluso Cuomo, che è il presidente del comitato organizzatore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Domenica 15 febbraio a Napoli si svolge la seconda prova nazionale di scherma per non vedenti, parte della quinta edizione del Trofeo Martuscelli.

