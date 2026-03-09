Italia e Cipro radici comuni | l’università di Siena espone i reperti di Erimi alla presenza dei Capi di Stato

L’università di Siena ospita una mostra dedicata ai reperti provenienti da Erimi, in Cipro, con la partecipazione dei Capi di Stato di entrambe le nazioni. La rassegna intende mettere in evidenza i legami storici tra Italia e Cipro e sottolinea l’importanza della collaborazione scientifica tra i due paesi. L’evento si svolge nel contesto della mostra “Cipro e Italia”.

SIENA – I legami millenari tra le sponde del Mediterraneo e il valore della cooperazione scientifica internazionale sono al centro della rassegna "Cipro e Italia. Identità culturali condivise all'alba della storia". L'evento espositivo, ospitato nella cornice di Castel Sant'Angelo fino al 30 giugno 2026, ha registrato un'apertura di altissimo profilo istituzionale, suggellata dalla presenza dei rispettivi Presidenti della Repubblica, Sergio Mattarella e Nikos Christodoulidis. Promossa congiuntamente dal Ministero della Cultura italiano e dal Vice-Ministero cipriota omologo, l'iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni legate alla Presidenza di Cipro del Consiglio dell'Unione Europea per l'anno 2026.