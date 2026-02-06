Milano Cortina 2026 l' arrivo dei Capi dI Stato e di Governo alla cerimonia d' apertura – Il video

Questa sera a Milano si svolge la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. I Capi di Stato e di Governo sono arrivati uno dopo l’altro, accolti da un grande entusiasmo. La piazza principale si riempie di persone, mentre le autorità si preparano a dare il via a questa grande festa dello sport. La manifestazione promette di essere un evento memorabile per tutta Italia.

(Agenzia Vista) Milano, 06 febbraio 2026 Ecco l'arrivo dei Capi di Stato e di Governo alla cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Questa sera San Siro si riempie di capi di stato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Laura Pausini, riconosciuta artista internazionale, parteciperà come artista principale alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Milano Cortina 2026, l'arrivo dei Capi dI Stato e di Governo alla cerimonia d'apertura

Argomenti discussi: Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; L'Olympic boulevard al castello e tutte le altre installazioni per Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: la Polizia di Stato e la sicurezza olimpica; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv.

L'omaggio a Raffaella Carrà alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano CortinaIl costumista Massimo Cantini Parrini ci spiega la scelta di ricordare un'icona assoluta dello spettacolo italiano ... vogue.it

L'acuto di Mariah Carey fa Volare la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina

DIRETTA - Milano-Cortina 2026, è la serata della cerimonia d’inaugurazione Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-apertura-inaugurazione-scaletta-sergio-mattarella-diretta-c7bf4 facebook

#Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com