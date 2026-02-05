Acceso il braciere olimpico a Piazza Duomo Alla Fabbrica del Vapore la cena dei capi di Stato

La fiamma olimpica è stata accesa questa sera a Milano, davanti a migliaia di persone. Nicoletta Manni, l’étoile, ha portato la fuoco nel cuore della piazza. La scena ha attirato molti passanti, tutti incollati a guardare l’evento. Poco prima, alla Fabbrica del Vapore, si è tenuta la cena ufficiale con i capi di Stato. Un pomeriggio di attesa e celebrazione, tra tradizione e appuntamenti istituzionali.

AGI - La Fiamma olimpica è arrivata a piazza Duomo a Milano davanti a migliaia di persone, portata dall'étoile Nicoletta Manni. In piazza è stato acceso anche il braciere, in attesa dell'ultimo tratto di strada per la fiaccola, che domani sera arriverà allo stadio San Siro, dove si terrà la cerimonia inaugurale di Milano Cortina. Alla Fabbrica del Vapore la cena di gala dei Capi di Stato, offerta dalla presidente del Cio Kirsty Coventry, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Divieto di transito per auto e pedoni scattato alle 13 con la sola eccezione di qualche residente (ma solo a fronte dell'esibizione di un documento d'identità che ne attesti la residenza). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Acceso il braciere olimpico a Piazza Duomo. Alla Fabbrica del Vapore la cena dei capi di Stato Approfondimenti su Piazza Duomo Acceso il braciere olimpico in Duomo. Mattarella ai capi di Stato: 'Lo sport ispiri anche chi governa'. L'abbraccio agli azzurri Questa mattina il fuoco olimpico è stato acceso nel Duomo di Milano, un momento simbolico che ha aperto le celebrazioni. La Fabbrica del Vapore blindata per la cena dei capi di Stato La Fabbrica del Vapore a Milano è stata chiusa e circondata da forze di sicurezza. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piazza Duomo Argomenti discussi: Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriva a Milano; Milano entra in modalità Olimpica; Cortina, il momento dell'accensione del braciere olimpico: il video; Milano-Cortina, quali saranno gli ultimi tedofori? Da Tomba a Compagnoni, vota il sondaggio. Milano accoglie la fiamma, acceso il braciere. Mattarella: «Valori olimpici ispirino relazioni fra Paesi»Stanno per iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, lanciando dei messaggi ... ilmattino.it Milano Cortina: Piazza Duomo accoglie la fiamma, acceso il braciereL'accensione del braciere olimpico in piazza Duomo ha rappresentato il momento culminante della giornata dedicata alla fiamma olimpica a Milano, accolta da applausi e partecipazione di cittadini e tur ... ansa.it Cinque Cerchi Olimpici che colano petrolio in piazza Duomo, a #Milano, e lo slogan “Fuori dai giochi le aziende inquinanti”: Greenpeace Italia denuncia la presenza di #Eni tra gli sponsor delle Olimpiadi #MilanoCortina2026 facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.