Spesa per istruzione l’Italia spende il 3,9% del Pil Terzultima in Europa
Garantire a tutti l'accesso a un'istruzione di qualità resta uno dei compiti principali per chi governa. Il modo in cui un paese costruisce la propria offerta educativa incide direttamente sulle possibilità di crescita personale, lavorativa e sociale delle nuove generazioni.
Welfare: spesa per istruzione al 3,9% del Pil, quota laureati si ferma al 31,6% (Unipol-Teha) - La spesa per istruzione in Italia è il 3,9%% del Pil (sotto la media dell'Eurozona pari a 4,6%), con una spesa per studente inferiore a quella dei principali Paesi europei.
Con l'ultima manovra, all'esame del Senato, la spesa per l'Istruzione è destinata a scendere per il triennio 2026-2028: il taglio previsto per la scuola pubblica è di circa 900 milioni, ma il ministero di Valditara nega. Chi ha ragione Basta leggere la relazione c
Fondazione Agnelli, il Pnrr per l'istruzione è in un ritardo preoccupante. Percentuale di spesa effettuata risulta del 36,6%, da giugno è cresciuta solo del 2,3%
