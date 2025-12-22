Spesa per istruzione l’Italia spende il 3,9% del Pil Terzultima in Europa

Garantire a tutti l’accesso a un’istruzione di qualità resta uno dei compiti principali per chi governa. Il modo in cui un paese costruisce la propria offerta educativa incide direttamente sulle possibilità di crescita personale, lavorativa e sociale delle nuove generazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Welfare: spesa per istruzione al 3,9% del Pil, quota laureati si ferma al 31,6% (Unipol-Teha) - La spesa per istruzione in Italia è il 3,9%% del Pil (sotto la media dell'Eurozona pari a 4,6%), con una spesa per studente inferiore a quella dei principali Paesi europei. milanofinanza.it

