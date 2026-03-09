Israele usa il fosforo bianco in Libano su aree civili Human Rights Watch punta il dito sull’Idf denunciando l’ennesima violazione del diritto internazionale

Human Rights Watch denuncia l’utilizzo di fosforo bianco da parte delle forze israeliane in aree civili del Libano. La testimonianza si basa su immagini e rapporti che mostrano il cielo illuminato a giorno e fumo denso durante operazioni militari. La denuncia si concentra sulla presunta violazione del diritto internazionale e sui danni alle zone civili interessate.

Prima il cielo notturno illuminato a giorno a Beirut in Libano, poi il fumo denso e biancastro. Non è una scena qualsiasi di guerra ma qualcosa di molto più inquietante, almeno secondo Human Rights Watch che accusa Israele di aver utilizzato munizioni al fosforo bianco su aree residenziali nel Paese confinante. Un episodio che, se confermato, riaccenderebbe una polemica internazionale mai davvero spenta. Israele usa munizioni al fosforo bianco in Libano. Il caso ruota attorno a un attacco del 3 marzo 2026 a Yohmor. Secondo Human Rights Watch, sette immagini – analizzate, verificate e geolocalizzate – dimostrerebbero esplosioni compatibili con munizioni al fosforo bianco sopra una zona densamente abitata.