Israele ha usato munizioni al fosforo bianco in Libano | la denuncia di Human Rights Watch

Human Rights Watch ha accusato Israele di aver utilizzato munizioni al fosforo bianco in aree residenziali del Libano meridionale. L’organizzazione denuncia che queste munizioni sono state impiegate in zone popolate, in violazione delle normative internazionali. La ripresa del conflitto tra Israele e Iran, alleato del partito sciita libanese Hezbollah, ha portato a questa accusa.

L'associazione Human Rights Watch ha accusato Israele di aver utilizzato "illegalmente" fosforo bianco su aree residenziali popolate nel Libano meridionale, dopo la ripresa del conflitto tra Israele e Iran, alleato del partito sciita libanese Hezbollah. "L'esercito israeliano ha utilizzato illegalmente munizioni al fosforo bianco sparate dall'artiglieria sulle abitazioni il 3 marzo 2026 – si legge in una nota dell'organizzazione – nella città di Yohmor, nel Libano meridionale ". L'ong ha affermato di aver " verificato e geolocalizzato sette immagini che mostrano munizioni al fosforo bianco esplodere su un'area residenziale e personale della Protezione Civile intervenire per un incendio in almeno due case e un'auto in quella zona ".