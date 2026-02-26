Trump lancia l’allarme | I missili iraniani possono colpire l’Europa Ecco fino a dove arrivano

Un nuovo allarme sulle possibilità di minaccia provenienti dall’Iran si diffonde tra le fila delle autorità internazionali. Secondo alcune fonti, il paese mediorientale avrebbe sviluppato missili con capacità di raggiungere anche l’Europa, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza delle basi e delle infrastrutture nel continente. La questione continua a essere al centro dell’attenzione di analisti e responsabili militari.

L’Iran può minacciare anche il Vecchio continente con le sue armi. A lanciare l’allarme è stato Donald Trump al Congresso: «Hanno già sviluppato missili che possono minacciare l’Europa e le nostre basi all’estero. Stanno lavorando per costruire missili che presto raggiungeranno gli Stati Uniti d’America». Secondo l’intelligence americana, la Repubblica islamica sta progettando armi a lunga gittata, ma per terminarle ci metterà dieci anni. Non a caso, un rapporto della Defence intelligence Agency, citato da The Hill, ha constatato che l’Iran potrebbe avere a disposizione 60 missili balistici intercontinentali entro il 2035, semmai dovesse scegliere di perseguire la capacità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

