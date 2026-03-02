Guerra Iran droni contro base Raf a Cipro Trump | Presto nuova ondata avanti fino a che sarà necessario

Un drone ha colpito la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah sono caduti su Haifa. Nel frattempo, l’IDF ha rafforzato i raid su Beirut e Teheran. Trump ha dichiarato che una nuova ondata di azioni si avvicina e proseguirà fino a quando sarà considerata necessaria. La situazione rimane tesa nella regione, con episodi di violenza che si susseguono.

Un drone colpisce la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah piovono su Haifa e l’Idf intensifica i raid su Beirut e Teheran. Il conflitto tra Iran e Israele travolge il Libano e accende il Golfo. Attaccata anche la base Usa in Kuwait, confermata la morte della moglie di Khamenei. La guerra tra Iran e Israele entra in una nuova fase e si estende ben oltre i confini diretti dei due Paesi. Nella notte un drone ha colpito la base aerea britannica di Akrotiri, a Cipro, segnando un salto di qualità nel conflitto e coinvolgendo direttamente un’infrastruttura militare europea. Pochi minuti dopo, dal Libano, Hezbollah ha lanciato missili verso Haifa, mentre l’ Idf ha risposto con raid su Beirut e ha proseguito gli attacchi su Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra Iran, droni contro base Raf a Cipro. Morta la moglie di Khamenei, Trump: “Li stiamo massacrando, presto nuova ondata”Un drone colpisce la base britannica di Akrotiri a Cipro, mentre missili di Hezbollah piovono su Haifa e l’Idf intensifica i raid su Beirut e Teheran.

Trump: "Contro Iran almeno 4 settimane di guerra, ma andremo avanti fino quando sarà necessario"Donald Trump ha giustificato l'attacco in Iran, sostenendo che Teheran non ha ascoltato gli avvertimenti degli Stati Uniti.

Guerra in Iran e droni su Cipro, vi racconto la mia notte a due passi dalle basi britanniche. La testimonianza di un italianoLa testimonianza di Filippo Lucca, a 5 km dalla base colpita: Ciprioti svegli tutta la notte ad ascoltare il cielo, pensando che potesse cadere qualcosa ... affaritaliani.it

Guerra Iran, intercettati altri due droni verso Cipro: la Grecia invia 2 fregate e 2 jetLa situazione dopo l’attacco Usa – Israele in Iran. Una delle fregate è dotata di un sistema anti-drone recentemente testato nell'operazione guidata ... laprovinciapavese.gelocal.it

