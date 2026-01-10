Zelensky | L' Ucraina comunica con gli Stati Uniti praticamente ogni giorno

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina mantiene un dialogo costante con gli Stati Uniti, comunicando con i negoziatori americani

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato sabato che l’Ucraina continua a comunicare con i negoziatori americani “ praticamente ogni giorno ”. “Oggi Rustem Umerov è stato nuovamente in contatto con i partner americani. Questo è il nostro compito strategico: il dialogo con l’America deve essere costruttivo al 100%. L’Ucraina non è mai stata e non sarà mai un ostacolo alla diplomazia, e la nostra efficacia nel lavorare con i partner è sempre al massimo livello”, ha assicurato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

