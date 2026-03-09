Iran Rubio | Siamo su buona strada per distruggere minaccia missilistica

Il Segretario di Stato americano ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno facendo progressi significativi nel neutralizzare la capacità dell’Iran di lanciare minacce con i missili. Rubio ha affermato che il percorso intrapreso permette di avvicinarsi all’obiettivo di eliminare questa minaccia. La posizione degli Stati Uniti si basa sulle attività di sviluppo e di controllo delle armi missilistiche iraniane.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti sono “sulla buona strada” per distruggere la capacità dell’Iran di minacciare i suoi vicini e il mondo con i missili. Lo ha detto lunedì durante una cerimonia del Dipartimento di Stato in onore dei cittadini americani detenuti ingiustamente all’estero. Rubio ha affermato che l’obiettivo dell’operazione in Medio Oriente è quello di eliminare le scorte di missili balistici dell’Iran, la sua capacità di produrli e di lanciarli. “Siamo sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo”, ha detto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

