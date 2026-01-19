Spalletti su Vialli | Si ha la sensazione di non aver ascoltato tutto quello che aveva da dire Juve? Siamo sulla strada buona – VIDEO

Durante un evento, Spalletti ha ricordato Gianluca Vialli, evidenziando l'importanza del suo contributo e la sensazione di non aver ascoltato tutto ciò che aveva da dire. Il tecnico ha anche commentato la situazione della Juventus, affermando che la squadra è sulla strada giusta. Le sue parole offrono uno sguardo riflessivo sui temi attuali e sul rapporto con il passato.

Spalletti a margine di un evento ha ricordato Gianluca Vialli affrontando diversi temi e anche parlando del loro primo incontro. l Teatro Regio ospita una serata benefica dal titolo “My name is Luca-Ballata con Vialli”, serata promossa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus. Fra i presenti anche Luciano Spalletti che ha ricordato l’ex bomber bianconero. L’INCONTRO CON VIALLI – « Io l’ho incontrato quando ero calciatore dell’Entella e spesso a quei tempi giocavamo qualche amichevole contro la Sampdoria. In una partita c’è stato uno scontro a centrocampo. E dopo questa travambata che ho subìto, torna con il suo sorriso e mi fa ‘può succedere’. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus-Cremonese, Spalletti in conferenza stampa: “Siamo cresciuti molto. Siamo sulla buona strada. Nicola ha fatto bene ovunque”Nella conferenza stampa prima di Juventus-Cremonese, Spalletti ha sottolineato il percorso di crescita della squadra e il buon lavoro svolto finora.

Spalletti su Vialli: "Dovevo scegliere tra le sue armoniose rovesciate e il taglio di capelli..." - Ospite della fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino, Luciano Spalletti ha parlato di Luca Vialli e della sua Juve: Hai dormito sabato sera? tuttomercatoweb.com