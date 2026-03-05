Guerra in Iran Meloni preoccupata tra rischio attentati e basi Usa in Italia | Conseguenze imprevedibili

La premier italiana ha parlato in radio, precisando che l’Italia non è in guerra e non intende entrarci, mentre esprime preoccupazione per il rischio di attentati e per la presenza di basi militari statunitensi nel paese. Ha anche evidenziato che le conseguenze di un eventuale escalation sarebbero imprevedibili, senza aggiungere ulteriori dettagli.

L'escalation crescente della guerra tra Iran e Israele-Usa preoccupa anche l'Italia. A dirlo è la premier Giorgia Meloni, toccando vari temi che vanno dall'allerta terrorismo all'utilizzo delle basi americane nel nostro Paese, passando per gli aiuti da inviare ai Paesi del Golfo Persico. La presidente del Consiglio sottolinea i timori crescenti per un conflitto dalle "conseguenze imprevedibili", ma per le quali l'Italia si sta attrezzando a dovere. Meloni: "Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci" L'utilizzo delle basi americane in Italia Gli aiuti ai Paesi del Golfo saranno militari Il rischio terrorismo in Italia Meloni: "Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci" Parlando a Rtl 102.