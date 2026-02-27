Per mettere fine alla guerra in Ucraina, alcuni ritengono che sia necessario intervenire su risorse chiave come il petrolio e le forniture strategiche. La disponibilità di risorse energetiche rappresenta un elemento cruciale nel conflitto, influenzando le mosse di tutte le parti coinvolte. La situazione rimane complessa e richiede decisioni che tengano conto di molte variabili.

Per convincere Mosca a negoziare bisogna colpire le entrate energetiche e bloccare le forniture strategiche, dice l’ex responsabile Usa per le sanzioni. Fare pressione su Kyjiv è stato l’errore di Trump. Sul futuro dei legami transatlantici: «Il tempo gioca a favore dell’Europa» Vladimir Putin non è pronto a sedersi seriamente ai tavoli negoziali con l’Ucraina perché «ha ancora le stesse richieste massimaliste dall’inizio della guerra». A parlare, a margine del Tech Summit organizzato a Torino dallo European Council on Foreign Relations con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Fondazione Csf e della Farnesina, è Jim O’Brien, distinguished visiting fellow del think tank paneuropeo European Council on Foreign Relations. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Per fermare Putin in Ucraina bisogna colpire petrolio e forniture

Ucraina, l’ultimatum di Fico: ‘Senza petrolio, la Slovacchia cesserà le forniture elettriche di emergenza’Quella tra Ucraina e Slovacchia una disputa energetica ma anche una crepa politica che si allarga dentro l’Unione europea mentre la guerra continua a...

Guerra in Ucraina, Zelensky: "Fermare le esportazioni del petrolio russo è possibile" – Il video(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 "Sono grato che siate venuti in Ucraina in questo giorno, a quattro anni dall’inizio dell’invasione su larga...

Caracciolo: l'obiettivo di Putin in Ucraina #russia #ucraina #putin #geopolitica #limesmare

Temi più discussi: Jim O’Brien | Per fermare Putin in Ucraina bisogna colpire petrolio e forniture; Ucraina-Russia, Putin non vuole la pace: i 3 segnali di Mosca; Commissione Ue: non vediamo dalla Russia segnali di impegno per la pace; Il leader dell'opposizione a Putin: Il futuro della Russia è in una grande Europa.

Guerra Ucraina, l'avvertimento di Zelensky: Putin ha già iniziato la terza guerra mondialeLa sfida globale di Kiev: fermare Putin per evitare la terza guerra mondiale e salvaguardare la democrazia. Ecco l'avvertimento del presidente Zelensky. notizie.it

Putin non si fermerà all’UcrainaKIEV (UCRAINA) – Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presidente russo Vladimir Putin ha già iniziato la terza guerra mondiale. Per questo motivo il numero uno del Cremlino va fermato. livesicilia.it

L'intervista del Presidente ucraino alla BBC: "Fermare Putin oggi e impedirgli di occupare l'Ucraina sia una vittoria per il mondo intero. Perché Putin non si fermerà all'Ucraina". - facebook.com facebook

#Kaladze: “Chiesi a #Berlusconi di fermare la guerra in Georgia, lui chiamò Putin davanti a me e arrivò la pace” Oggi è sindaco di Tblisi: "Non è cambiato solo il Milan da quei tempi, ma proprio la Serie A. C'è molta meno qualità" x.com