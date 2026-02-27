Per fermare Putin in Ucraina bisogna colpire petrolio e forniture

Da linkiesta.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per mettere fine alla guerra in Ucraina, alcuni ritengono che sia necessario intervenire su risorse chiave come il petrolio e le forniture strategiche. La disponibilità di risorse energetiche rappresenta un elemento cruciale nel conflitto, influenzando le mosse di tutte le parti coinvolte. La situazione rimane complessa e richiede decisioni che tengano conto di molte variabili.

Per convincere Mosca a negoziare bisogna colpire le entrate energetiche e bloccare le forniture strategiche, dice l’ex responsabile Usa per le sanzioni. Fare pressione su Kyjiv è stato l’errore di Trump. Sul futuro dei legami transatlantici: «Il tempo gioca a favore dell’Europa» Vladimir Putin non è pronto a sedersi seriamente ai tavoli negoziali con l’Ucraina perché «ha ancora le stesse richieste massimaliste dall’inizio della guerra». A parlare, a margine del Tech Summit organizzato a Torino dallo European Council on Foreign Relations con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, della Fondazione Csf e della Farnesina, è Jim O’Brien, distinguished visiting fellow del think tank paneuropeo European Council on Foreign Relations. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

per fermare putin in ucraina bisogna colpire petrolio e forniture
© Linkiesta.it - Per fermare Putin in Ucraina bisogna colpire petrolio e forniture

Ucraina, l’ultimatum di Fico: ‘Senza petrolio, la Slovacchia cesserà le forniture elettriche di emergenza’Quella tra Ucraina e Slovacchia una disputa energetica ma anche una crepa politica che si allarga dentro l’Unione europea mentre la guerra continua a...

Guerra in Ucraina, Zelensky: "Fermare le esportazioni del petrolio russo è possibile" – Il video(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 "Sono grato che siate venuti in Ucraina in questo giorno, a quattro anni dall’inizio dell’invasione su larga...

Caracciolo: l'obiettivo di Putin in Ucraina #russia #ucraina #putin #geopolitica #limesmare

Video Caracciolo: l'obiettivo di Putin in Ucraina #russia #ucraina #putin #geopolitica #limesmare

Temi più discussi: Jim O’Brien | Per fermare Putin in Ucraina bisogna colpire petrolio e forniture; Ucraina-Russia, Putin non vuole la pace: i 3 segnali di Mosca; Commissione Ue: non vediamo dalla Russia segnali di impegno per la pace; Il leader dell'opposizione a Putin: Il futuro della Russia è in una grande Europa.

per fermare putin inGuerra Ucraina, l'avvertimento di Zelensky: Putin ha già iniziato la terza guerra mondialeLa sfida globale di Kiev: fermare Putin per evitare la terza guerra mondiale e salvaguardare la democrazia. Ecco l'avvertimento del presidente Zelensky. notizie.it

Putin non si fermerà all’UcrainaKIEV (UCRAINA) – Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky presidente russo Vladimir Putin ha già iniziato la terza guerra mondiale. Per questo motivo il numero uno del Cremlino va fermato. livesicilia.it