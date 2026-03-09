Iran nuovi missili sul Golfo Trump | Mojtaba Khamenei alla Guida Suprema? Non sono contento Putin invece sì | Siamo con voi – La diretta

L’Iran ha annunciato il dispiegamento di nuovi missili nel Golfo, suscitando reazioni contrastanti da parte di Stati Uniti e Russia. Gli americani hanno espresso preoccupazione per la nomina di Mojtaba Khamenei come Guida Suprema, mentre la Russia ha manifestato sostegno ufficiale. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni crescenti nella regione, con i vari attori internazionali che commentano le mosse di Teheran.

Da una parte gli Usa, che storcono il naso davanti alla nomina di Mojtaba Khamenei come Guida Suprema dell’Iran, dall’altra la Russia che invece si complimenta. Nel decimo giorno della Guerra del Golfo tra Iran, Usa e Israele Teheran ha lanciato i suoi primi missili verso Israele dopo la nomina della nuova Guida suprema della Repubblica islamica, l’Ayatollah Mojtaba Khamenei. Esplosioni sono state udite a Doha e in Bahrein mentre le Borse mondiali soffrono per i prezzi del petrolio in salita. Intanto il presidente degli Usa Donald Trump fa sapere che la fine della guerra sarà condivisa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. E l’Idf attacca ancora le strutture di Hezbollah in Libano. 🔗 Leggi su Open.online

