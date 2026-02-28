Iran Meloni ai leader del Golfo | Condanna degli ingiustificabili attacchi subiti

Il Presidente del Consiglio italiano ha rivolto un messaggio ai leader del Golfo, chiedendo la condanna degli attacchi che sono stati recentemente attribuiti all’Iran. Meloni ha sottolineato l’importanza di una posizione unanime da parte della regione di fronte a questi eventi. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di crescente tensione nella zona, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, continua a seguire da vicino gli sviluppi in Medio Oriente e ha presieduto questa sera a Palazzo Chigi una nuova riunione, cui hanno preso parte il Vicepresidente e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Sottosegretario Alfredo Mantovano; in collegamento telefonico il Vicepresidente Matteo Salvini, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Presenti i vertici dell’Intelligence. La riunione ha consentito un’aggiornata valutazione della situazione di sicurezza per i connazionali presenti nella regione che è oggetto, fin da questa mattina, di un costante monitoraggio ed assistenza da parte dell’Unità di Crisi e su cui ha riferito il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

