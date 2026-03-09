Il governo italiano ha dichiarato che l’Italia non è in guerra, mentre il ministro degli Esteri ha invitato l’opposizione a evitare polemiche in un momento di tensione. La dichiarazione arriva in un contesto di discussioni politiche accese, con il ministro che ha espresso il suo pensiero sulla situazione attuale e sulle critiche rivolte al governo. Nessun altro dettaglio sui contenuti delle polemiche o sulle reazioni delle altre forze politiche.

“L’Italia non è parte del conflitto” in Iran “e non intende esserne parte”, ma “l’Italia rischia comunque di essere coinvolta dalle conseguenze del conflitto, interne e economiche” “Non ci sono particolari allarmi in questo momento, ma a scopo di prevenzione siamo mobilitatissimi”, ha detto a Fuori dal coro, su Retequattro. “Sono determinata per evitare che la speculazione sfrutti la crisi sulla pelle delle famiglie e delle imprese”. “Consiglio a tutti prudenza, non escludo, quando dovessi avere evidenza di atteggiamenti speculativi, di aumentare le tasse alle aziende responsabili e di rimettere i soldi sulle bollette”, aferma ancora Meloni.... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Meloni: “Italia non in guerra. L’opposizione non faccia polemica”

"Confermo, l'Italia non è parte del conflitto" in Iran "e non intende esserne parte".

Giorgia Meloni dice "sì" alle accise mobili per far fronte alla crisi sui carburanti scatenata dalla guerra in Iran.

