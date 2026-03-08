Iran Meloni | Italia non è in guerra ma rischia conseguenze Opposizione non faccia polemica spicciola

Il governo italiano ha dichiarato che l’Italia non è coinvolta nel conflitto in Iran, precisando che non intende parteciparvi. Tuttavia, ha avvertito che il paese potrebbe comunque essere influenzato dalle conseguenze del conflitto, sia sul piano interno che su quello economico. La posizione è stata comunicata in risposta a dichiarazioni di esponenti dell’opposizione, che sono stati invitati a evitare polemiche superficiali.

(Adnkronos) – "Confermo, l'Italia non è parte del conflitto" in Iran "e non intende esserne parte". Ma "l'Italia rischia comunque di essere coinvolta dalle conseguenze del conflitto, interne e economiche". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che all'opposizione dice: "L'Italia intende lavorare al ritorno della diplomazia ma, rispetto a quello che dice l'opposizione, mi chiedo se sia questo il momento di fare polemica spicciola come vedo fare in giorni difficili per tutti". La premier affronta anche il tema della sicurezza interna: "Non ci sono particolari allarmi in questo momento, ma a scopo di prevenzione siamo mobilitatissimi", ha detto a Fuori dal coro, su Retequattro. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

