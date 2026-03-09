Attacco a Cipro vuol dire attacco all' Europa Macron lancia la sfida
Il presidente ha affermato che un attacco a Cipro rappresenta un attacco all'intera Europa, sottolineando l'importanza della solidarietà tra i paesi membri. Durante un discorso pubblico, ha dichiarato che stare vicino a Cipro significa difendere i principi europei e che ogni aggressione contro l'isola coinvolge tutta l'Unione. La sua presa di posizione si basa sulla volontà di mostrare unità di fronte alle minacce esterne.
"Venire qui" a Cipro, stare "al vostro fianco significa dirvi che quando Cipro viene attaccata è l'Europa che viene attaccata". L'ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in una conferenza stampa durante la sua visita sull'isola. Il presidente francese ha affermato che la Francia sta preparando una futura missione "puramente difensiva" per riaprire lo Stretto di Hormuz. L'aereo del presidente francese è atterrato a Paphos, Cipro. Emmanuel Macron incontrera Nikos Christodoulidis, presidente di Cipro, e Kyriakos Mitsotakis, primo ministro greco, per colloqui seguiti da una visita a un posto di comando e da dichiarazioni alla stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
