Attacco a Cipro vuol dire attacco all' Europa Macron lancia la sfida

Il presidente ha affermato che un attacco a Cipro rappresenta un attacco all'intera Europa, sottolineando l'importanza della solidarietà tra i paesi membri. Durante un discorso pubblico, ha dichiarato che stare vicino a Cipro significa difendere i principi europei e che ogni aggressione contro l'isola coinvolge tutta l'Unione. La sua presa di posizione si basa sulla volontà di mostrare unità di fronte alle minacce esterne.