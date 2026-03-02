Il Pentagono e l’attacco all’Iran | Non sarà come l’Iraq Su Teheran una cintura di fuoco da Israele Drone su Cipro | il primo attacco in Europa

Il Pentagono ha dichiarato che l’attacco all’Iran non sarà paragonabile alle operazioni in Iraq, sottolineando che non si tratta di un’azione senza fine. Su Teheran si parla di una “cintura di fuoco” creata da Israele, mentre un drone ha colpito Cipro, segnando il primo attacco in Europa. Pete Hegseth, segretario della Difesa statunitense, ha espresso queste posizioni in una conferenza stampa.

«Questa non è l’Iraq. Non si tratta di un’operazione senza fine». Con queste parole Pete Hegseth, segretario della Difesa degli Stati Uniti, ha cercato di prendere le distanze dalle precedenti guerre americane in Medio Oriente, intervenendo in conferenza stampa sull’Iran. Secondo Hegseth, Teheran «stava sviluppando missili e droni avanzati con l’obiettivo di costruire una sorta di scudo deterrente», utile a esercitare pressioni sul dossier nucleare. Il segretario ha quindi lanciato un avvertimento netto: «Chiunque uccida o minacci americani sarà braccato senza scuse e senza esitazione». InfIne, ha ribadito che Washington non ha avviato il conflitto, ma che sotto la presidenza di Donald Trump punta a chiuderlo. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Iran, il conflitto si allarga: missili su Dubai e Doha, Israele colpisce il Libano. Tre jet Usa colpiti da «fuoco amico» | Cipro, un drone di Teheran colpisce la base britannica: la guerra ha raggiunto l'Europa

Attacco all’Iran, giallo su Khamenei: Israele lo dà per morto ma, Teheran negaÈ mistero sulla sorte della Guida Suprema iraniana Alì Khamenei, poche ore dopo l’avvio degli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro...

