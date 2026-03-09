Il presidente francese ha affermato che un cambio di regime in Iran non si raggiunge soltanto con bombardamenti, aggiungendo che si stanno preparando a una crisi che potrebbe durare a lungo e che non ci sono segnali di una fine rapida del conflitto. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione internazionale, senza specificare ulteriori dettagli sulla situazione attuale.

“Ci stiamo preparando a una situazione che potrebbe protrarsi a lungo e nulla indica che questa guerra finirà nei prossimi giorni”. Lo ha detto il presidente della Francia Emmanuel Macron a bordo della portaerei Charles de Gaulle, riferendosi alla guerra in corso tra Israele e Stati Uniti e l’Iran. “Non credo che si possano ottenere profondi cambiamenti di regime solo con i bombardamenti“, ha poi aggiunto il presidente francese. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Macron: "Cambiamento di regime non si ottiene solo con bombardamenti"

