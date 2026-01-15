Iran perché le rivolte questa volta possono portare a un cambiamento Dalla questione generazionale alla debolezza del regime | i punti

Le recenti proteste in Iran coinvolgono oltre 31 province e 187 città, con più di 600 focolai di rivolta. La resistenza nasce da questioni generazionali e dalla debolezza del regime, indicando un possibile punto di svolta. Analizzare le cause e le dinamiche di queste proteste permette di comprendere meglio le prospettive di cambiamento nel paese.

