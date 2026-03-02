Un attacco aereo ha decapitato alcuni dei principali rappresentanti della rivoluzione islamica in Iran, sollevando il dibattito sulla possibilità di cambiare regime attraverso bombardamenti. La mossa ha portato a una discussione sul ruolo delle operazioni militari in scenari di trasformazione politica, mentre le conseguenze di questa azione sono ancora in fase di valutazione.

La decapitazione degli attori principali della rivoluzione islamica in Iran rafforza, invece di vanificarlo, il quesito strategico principale del momento. Si può ottenere un cambio di regime, un regime che ha un papa islamico a capo di una teocrazia, che ha invaso l’insieme della società, dello stato, dell’economia e della sussistenza popolare con le sue strutture di repressione e di governo tramite la forza delle armi, dell’intelligence e dell’ideologia, un regime di egemonia ferrea del clero armato che dura da 47 anni, che ha superato una sconfitta campale nella lunga e disastrosa guerra con l’Iraq, si può ottenere il cambio di un simile regime con una o più campagne di bombardamenti, senza il coinvolgimento diretto sul terreno di eserciti combattenti? Trump e Netanyahu pensano di sì, e c’è da sperare che non si sbaglino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ma si può ottenere un cambio di regime solo con le bombe dal cielo?

Leggi anche: Venezuela, l’Europa travolta balbetta: «Sì al cambio di regime, ma si rispetti la Carta Onu»

Le attiviste iraniane Tabrizi e Haravi in Senato: “Ore di angoscia, il popolo da solo non può abbattere il regime. Non lasciatelo solo”“La resistenza in questo momento in Iran è molto difficile, perché parliamo di un regime armato fino ai denti di fronte a un popolo che non usa le...

EP 297 - Scromitting, It's a Bad Reaction to Weed. Could Mold Be the Culprit, Not THC

Contenuti utili per approfondire ottenere.

Temi più discussi: Ma si può ottenere un cambio di regime solo con le bombe dal cielo?; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Incentivi auto elettriche: i fondi sono finiti; Donzelli: Nessun colpo di mano sulla legge elettorale, ora colloqui con l’opposizione.

Ma si può ottenere un cambio di regime solo con le bombe dal cielo?Distruggere il processo rivoluzionario e teocratico iniziatosi nel 1979 con un potere coesivo e credibile a Teheran è un programma avvolto dalla nebbia della guerra di intelligence, che riporta dal ... ilfoglio.it

Riscaldamento acceso dal 15 ottobre: bollette alte, ma si può risparmiareSecondo l’analisi realizzata del portale Facile.it, però, quella cifra può variare sensibilmente in base al tipo di contratto e alle abitudini di consumo. Non tutte le bollette, infatti, sono uguali: ... iodonna.it

Avete solo 48 ore per ottenere questi giochi di PS Plus prima che siano rimossi x.com

L’aggressione per ottenere felpa, orologio e collanina alle 18,30 in zona Bocconi - facebook.com facebook