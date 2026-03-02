La guerra si allarga | raid sull' Iran e sul Libano esplosioni a Dubai e Doha Colpita base a Cipro | rinviato vertice Ue Trump | Operazioni per almeno 1 mese I Paesi del Golfo |  Pronti a risposta armata  

La guerra si espande con raid condotti sull’Iran e sul Libano, mentre a Dubai e Doha si verificano esplosioni. Una base a Cipro viene colpita, causando il rinvio di un vertice dell’Unione Europea. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che le operazioni dureranno almeno un mese, e i Paesi del Golfo dichiarano di essere pronti a rispondere con azioni militari. Trump ha anche affermato che tutti i candidati al controllo dell’Iran sono stati uccisi.

di Stefano Montefiori, corrispondete da Parigi In conferenza stampa, il ministro degli Esteri Barrot ha appena condannato il fatto che Usa e Israele abbiano attaccato senza passare per le istanze internazionali, e ribadito che la Francia non ha partecipato né è stata consultata. Invoca la de-escalation, e al contempo innalza le difese per rispondere a ulteriori attacchi (una base francese è stata colpita ad Abu Dhabi), come da comunicato ieri con Londra e Berlino. Priorità ai 400 mila francesi che si trovano bloccati nella regione. Nuovo allarme missili in questi minuti a Tel Aviv e in altre zone del centro di Israele. I Paesi arabi del... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» Il Cremlino è «profondamente deluso» dal fatto che, nonostante i progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dall'Oman, la situazione sia...

La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» È prevista alle 8 ora di Washington, le 14 in Italia, una conferenza stampa del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth e del capo degli Stati...

Altre rappresaglie sui Paesi del Golfo, anche se Teheran invoca la de-escalation. La resa dei conti tra sunniti e sciiti allarma Erdogan, alleato dell’Iran. Trump ha fretta di chiudere: «Siamo in anticipo, parlerò al regime». facebook

Sono migliaia gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo dopo la chiusura degli spazi aerei. A Dubai anche 200 studenti x.com