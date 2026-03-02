La guerra si allarga | raid sull' Iran e sul Libano esplosioni a Dubai e Doha Colpita base a Cipro | rinviato vertice Ue Trump | Operazioni per almeno 1 mese  Parigi |  Pronti a difendere i Paesi del Golfo 

Le tensioni nella regione si intensificano con nuovi raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha, e un attacco a una base a Cipro che ha portato a un rinvio del vertice Ue. Trump ha annunciato operazioni di almeno un mese, mentre Parigi ha dichiarato di essere pronta a difendere i Paesi del Golfo. Il clima resta molto acceso e volatile.

Il Cremlino è «profondamente deluso» dal fatto che, nonostante i progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dall'Oman, la situazione sia peggiorata fino a raggiungere un'aggressione vera e propria, ha dichiarato il portavoce Dmitri Peskov. «Per quanto riguarda i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dall'Oman, possiamo esprimere profonda delusione per il fatto che, nonostante le informazioni in arrivo sui significativi progressi in questi negoziati, la situazione sia comunque peggiorata fino a raggiungere un'aggressione vera e propria», ha dichiarato ai giornalisti. Un'ondata di attacchi missilistici e con droni da parte dell'Iran ha preso di mira nelle ultime ore Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Bahrein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» È prevista alle 8 ora di Washington, le 14 in Italia, una conferenza stampa del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth e del capo degli Stati...

La guerra si allarga: ancora raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 1 mese'. Israele attacca Hezbollah. Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» «Non siamo stati informati prima dagli Stati Uniti ne abbiamo partecipato alle operazioni.

L'esercito degli Stati Uniti garantirà il proprio sostegno a Israele. Teheran nel frattempo attacca e i Paesi del Golfo valutano come rispondere facebook

Sono migliaia gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo dopo la chiusura degli spazi aerei. A Dubai anche 200 studenti x.com