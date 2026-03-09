iran la guerra elettronica e invisibile dei gps le navi bloccate a hormuz senza mappe

Nel Golfo Persico, alcune petroliere si sono ritrovate improvvisamente ferme nel deserto, senza mappe o strumenti di navigazione funzionanti. Le navi sono state bloccate senza spiegazioni apparenti, e le autorità segnalano che il problema non deriva da errori di radar o da malfunzionamenti digitali. Si tratta di un episodio che coinvolge una forma di guerra elettronica, invisibile ai più, che colpisce i sistemi di navigazione delle imbarcazioni.

Nel Golfo Persico le petroliere stanno improvvisamente «attraccando» nel deserto. Non è un errore dei radar né un problema delle mappe digitali: è il segnale di una nuova guerra invisibile. I sistemi GPS, da cui dipende gran parte della navigazione moderna, vengono sempre più spesso disturbati o manipolati. E le mappe smettono di dire la verità. Secondo un’analisi del Wall Street Journal, il mondo si sta riempiendo di nuove «zone morte» del GPS. A crearle sono sistemi di guerra elettronica sempre più economici e facili da usare, impiegati sia da Stati sia da attori non statali per neutralizzare droni e armi guidate. Alcuni di questi dispositivi di disturbo, i cosiddetti jammer, sono grandi quanto un telefono cellulare e costano meno di cento dollari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

