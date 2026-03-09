Un attacco con drone condotto dall’Iran ha provocato il ferimento di 32 persone, tra cui alcuni bambini, nella zona di Sitra, a sud di Manama, nel Bahrein. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e si aggiunge a recenti tensioni nella regione. Un video pubblicato online ha mostrato dettagli che, secondo alcuni analisti, collegano l’attacco agli Stati Uniti.

Trentadue persone, tra cui bambini, sono rimaste ferite in un attacco condotto dall’Iran con un drone nella zona di Sitra, a sud di Manama, in Bahrein. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale del Paese del Golfo, citando il locale ministero della Salute. Quattro feriti versano in condizioni critiche e alcuni necessitano di un intervento chirurgico. Ieri ufficializzato il nome della nuova guida spirituale dell’Iran. Si tratta di Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso in un raid israeliano. Guerra in Iran Inizio diretta: 090326 07:09 Fine diretta: 090326 23:30 07:16 090326 Emirati attivano difesa aerea contro minaccia missilistica I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti “stanno attualmente rispondendo a una minaccia missilistica”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, drone sul Bahrein: 32 feriti. Il Nyt: “Da un video emerge responsabilità Usa su attacco a scuola Teheran” – La diretta

Attacco all'Iran, drone di Teheran si è schianta contro hotel in Bahrein: l'esplosione ripresa da una stanzaHome > Esteri > Attacco all'Iran, drone di Teheran si è schianta contro hotel in Bahrein: l'esplosione ripresa da una stanza Un drone di Teheran si è...

Leggi anche: Il Pentagono e l’attacco all’Iran: «Non sarà come l’Iraq». Su Teheran una «cintura di fuoco» da Israele. Drone su Cipro: il primo attacco in Europa

Approfondimenti e contenuti su Iran drone sul Bahrein 32 feriti Il Nyt....

Temi più discussi: Bahrein, 'civili feriti e case danneggiate per un drone dell'Iran'; Attacco all'Iran, drone di Teheran si è schianta contro hotel in Bahrein: l'esplosione ripresa da una stanza; L'Iran colpisce anche in Bahrein, il drone centra un grattacielo e lo fa esplodere come le Torri Gemelle - I video; Bahrein, 'civili feriti e case danneggiate per un drone dell'Iran'.

L'Iran sceglie Mojtaba Khamenei, è la nuova Guida Suprema. Drone iraniano sul Bahrein, forti esplosioni a DohaGli Stati Uniti hanno ordinato al personale dell’ambasciata di lasciare l’Arabia Saudita. Il petrolio corre con l'Iran e sale di oltre il 20 per cento ... gds.it

Guerra Iran, drone di Teheran in Baherein: 32 feriti, 4 gravi (tra loro anche bambini). Forti esplosioni a Doha, ira dell'ArabiaForti esplosioni sono state udite a Doha, secondo quanto riportato da un giornalista dell'Afp. La capitale del Qatar già sabato è stata oggetto di un attacco con 10 missili balistici e 2 missili da ... ilmattino.it

Cosa dirne Dovremo aiutare a fare la Guerra in Iran Perchè non siamo stati avvertiti Perchè partecipiamo al Board of Peace - facebook.com facebook

Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: manca solo l'annuncio ufficiale | Meloni a "Fuori dal Coro": "Non condivido e non condanno l'attacco" #iran x.com