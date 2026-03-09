Iran il figlio di Khamenei è la nuova Guida suprema Axios | Usa irritati con Israele per aver colpito i depositi di petrolio | Il greggio supera i 100 dollari il G7 | sì al ricorso alle riserve strategiche
Il figlio di Khamenei è stato nominato nuova Guida suprema in Iran, secondo fonti di Axios. Gli Stati Uniti sono considerati irritati per l’attacco di Israele ai depositi di petrolio iraniani e hanno risposto con l’uso delle riserve strategiche, mentre il prezzo del greggio supera i 100 dollari. Nella giornata di lunedì 9 marzo, si sono susseguite notizie sull’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e sui nuovi attacchi nei Paesi del Golfo.
L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito stamattina infrastrutture appartenenti al movimento sciita Hezbollah a Beirut. Poco prima dell'annuncio, un giornalista dell'Afp aveva riferito di aver visto dense colonne di fumo alzarsi dalla periferia sud della capitale libanese, roccaforte del movimento filo-iraniano, dopo una forte esplosione.In seguito, l'esercito israeliano ha nuovamente chiesto ai residenti della periferia sud di Beirut di fuggire, avvertendo di imminenti attacchi contro edifici appartenenti, a suo dire, all'associazione finanziaria Al-Qard al-Hasan, che sarebbe coinvolta nel finanziamento delle attività di Hezbollah. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
