Ft | il G7 discute oggi il rilascio delle riserve strategiche di petrolio E il prezzo scende ma resta stabile sopra i 100 dollari

Da ilmattino.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i ministri delle finanze del G7 si riuniscono online per discutere del possibile rilascio congiunto delle riserve strategiche di petrolio. La proposta, ancora in fase di valutazione, ha già portato a una diminuzione dei prezzi del greggio, che però restano sopra i 100 dollari al barile. La decisione finale verrà presa nei prossimi giorni.

Rilascio congiunto di petrolio dalle riserve. La proposta è sul tavolo dei ministri delle finanze del G7 che ne discuteranno già oggi in una riunione online prevista oggi alle 8.30 di New York, le 14.30 italiane. La decisione, già presa in passato dopo l'invasione dell'Ucraina, coinvolgerebbe anche l'agenzia internazionale per l'energia. E sarebbe volta a contrastare l'impennata dei prezzi del petrolio in seguito al conflitto nel Golfo. Il prezzo del petrolio intanto scende dai massimi toccati nella notte ma resta stabilmente sopra la soglia dei 100 dollari a seguito del blocco dello stretto di Hormuz e degli attacchi agli impianti del Golfo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

