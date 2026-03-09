Oggi i ministri delle finanze del G7 si riuniscono online per discutere del possibile rilascio congiunto delle riserve strategiche di petrolio. La proposta, ancora in fase di valutazione, ha già portato a una diminuzione dei prezzi del greggio, che però restano sopra i 100 dollari al barile. La decisione finale verrà presa nei prossimi giorni.

Rilascio congiunto di petrolio dalle riserve. La proposta è sul tavolo dei ministri delle finanze del G7 che ne discuteranno già oggi in una riunione online prevista oggi alle 8.30 di New York, le 14.30 italiane. La decisione, già presa in passato dopo l'invasione dell'Ucraina, coinvolgerebbe anche l'agenzia internazionale per l'energia. E sarebbe volta a contrastare l'impennata dei prezzi del petrolio in seguito al conflitto nel Golfo. Il prezzo del petrolio intanto scende dai massimi toccati nella notte ma resta stabilmente sopra la soglia dei 100 dollari a seguito del blocco dello stretto di Hormuz e degli attacchi agli impianti del Golfo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ft: il G7 discute oggi il rilascio delle riserve strategiche di petrolio. E il prezzo scende (ma resta stabile sopra i 100 dollari)

Articoli correlati

Leggi anche: Petrolio, riserve strategiche: il G7 valuta il rilascio già oggi. E il prezzo scende (ma resta stabile sopra i 100 dollari

Guerra in Iran, perché il prezzo del petrolio non è salito a 100 dollari al barileLa guerra in Iran ha già fatto sentire il proprio impatto sui mercati internazionali, ma non tutti hanno reagito allo stesso modo.

Contenuti e approfondimenti su discute oggi

Discussioni sull' argomento Ft, il G7 discute oggi il rilascio delle riserve strategiche di petrolio; Trench Group completa l'acquisizione di Enerlux Power.

FT: il G7 discute oggi il rilascio delle riserve strategiche di petrolio. E il prezzo scende (ma resta stabile sopra i 100 dollari)Rilascio congiunto di petrolio dalle riserve. La proposta è sul tavolo dei ministri delle finanze del G7 che ne discuteranno già oggi ... msn.com

Iran: Ft, G7 discutera' oggi di rilascio riserve strategiche di petrolio(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mar - I ministri delle Finanze del G7 discuteranno oggi di un rilascio congiunto delle riserve strategiche ... ilsole24ore.com

Petrolio sopra i 100 dollari, il G7 discute oggi il rilascio delle riserve strategiche #ANSA x.com

«Alla base del testo di cui oggi si discute c’è – senza dubbio alcuno – la riforma dell’articolo 111 della Costituzione. Il Codice Vassalli del 1988 era organizzato intorno a un’idea garantista di funzionamento della giustizia penale, nella quale adeguate tutel - facebook.com facebook