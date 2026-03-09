Iran il figlio di Khamenei è la nuova Guida suprema Axios | Usa irritati con Israele per aver colpito i depositi di petrolio | Il greggio sfiora i 120 dollari G7 ricorre alle riserve strategiche Milano -3%

In Iran, il figlio di Khamenei è stato nominato nuova Guida suprema, secondo fonti di Axios. Gli Stati Uniti sono arrabbiati con Israele per aver colpito i depositi di petrolio, mentre il prezzo del greggio si avvicina ai 120 dollari. Il G7 sta considerando il ricorso alle riserve strategiche e il mercato di Milano registra un calo del 3%. I paesi del Golfo sono di nuovo sotto attacco.

Il governo libanese «è pronto a riprendere i negoziati con Israele, inclusa una componente civile, sotto l'egida internazionale». Lo ha dichiarato il primo ministro del Libano, Nawaf Salam, in un'intervista al quotidiano L'Orient le jour, aggiungendo: «Siamo aperti a discutere qualsiasi ordine del giorno, formato e luogo». Salam ha chiarito che al momento non ci sono iniziative concrete, «ma ci sono idee sul tavolo, soprattutto da parte francese». Lunedì scorso il gruppo armato libanese Hezbollah aveva ripreso gli attacchi contro Israele, che non ha tardato a rispondere in modo massiccio, colpendo anche Beirut. Il proxy dell'Iran era intervenuto per «vendicare l'uccisione della guida suprema iraniana Ali Khamenei». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

