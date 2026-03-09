Iran il figlio di Khamenei è la nuova Guida suprema Axios | Usa irritati con Israele per aver colpito i depositi di petrolio | Il greggio oltre i 100 dollari G7 ricorre alle riserve strategiche Milano -3%

Il figlio di Khamenei è stato nominato nuova Guida suprema in Iran, secondo fonti di Axios. Gli Stati Uniti sono considerati irritati con Israele dopo l’attacco ai depositi di petrolio nel paese. Il prezzo del greggio ha superato i 100 dollari al barile, mentre il G7 ha annunciato l’uso di riserve strategiche. A Milano, il mercato azionario ha chiuso con un calo del 3 per cento.

L'Ucraina sta inviando droni intercettori e una squadra di esperti per contribuire a proteggere le basi statunitensi in Giordania. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al New York Times.??Gli esperti, che dovrebbero arrivare in Giordania a breve, sono stati chiesti dagli Stati Uniti, secondo il Nyt. «Abbiamo risposto immediatamente» alla richiesta di Washington, ha detto Zelensky nell'intervista, notando che alcuni Paesi potrebbero anche mediare con la Russia per fermare gli attacchi. L'Ucraina intende sfruttare la sua esperienza nel contrasto ai droni Shahed di fabbricazione iraniana, che Teheran ha inviato a Mosca da usare contro Kiev, per aiutare gli alleati mediorientali e allo stesso tempo rafforzare i legami con Washington. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida suprema. Axios: «Usa irritati con Israele per aver colpito i depositi di petrolio» | Il greggio supera i 100 dollari, il G7: sì al ricorso alle «riserve strategiche»L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito stamattina infrastrutture appartenenti al movimento sciita Hezbollah a Beirut.

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio prediletto della Guida Suprema alla guida dell'Iran. Trump: Non dureràScontri e lotte interne e alla fine i Pasdaran si sono imposti su Mojtaba Khamenei al potere. Una scelta che fa discutere ... tg.la7.it

L’Iran cambia per non cambiare: Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah ucciso, è il successoreL’Iran ha annunciato la nomina di Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, come suo successore . Il nome di Khamenei continuerà a esistere, ha dichiarato l’ayatollah Hosseinali Eshkevar ... corrierenazionale.it

Alla fine, dopo le indecisioni della vigilia, l’Assemblea degli esperti ha deciso: è Mojtaba Khamenei il nuovo leader supremo dell'Iran, succedendo a suo padre Ali Khamenei, che già in passato lo aveva indicato come suo erede come guida spirituale del paes x.com