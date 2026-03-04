Chi è Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell’Iran e figlio del dittatore morto

L’assemblea degli Esperti ha scelto Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell’Iran. È il figlio del defunto Alì Khamenei, che ha ricoperto questa carica per molti anni. La nomina è stata annunciata ufficialmente e confermata attraverso le procedure istituzionali previste. Mojtaba Khamenei ora assume un ruolo di grande rilievo nel panorama politico del paese.

L'assemblea degli Esperti ha eletto Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Alì Khamenei, a Guida Suprema della Repubblica islamica dell'Iran. È la carica più importante del Paese, nelle cui mani risiede buona parte del potere politico, nonché religioso. Fino a pochi anni fa, l'idea che potesse verificarsi una successione di padre in figlio a questa carica era considerata un tradimento degli ideali della Repubblica. Mojtaba Khamenei non ha alcun ruolo politico ufficiale, ma solo quello religioso di ayatollah. Nonostante questo, negli anni ha accumulato un potere informale enorme, con grande influenza soprattutto sugli apparati di sicurezza interna dell'Iran, le Guardie della Rivoluzione e i Basij. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

