Iran Coldiretti al Governo | Urgente incontro su aumento gasolio e costi energetici

Coldiretti ha scritto al Governo per chiedere un incontro urgente riguardo all’aumento dei prezzi del gasolio e dei costi energetici, legato alla situazione geopolitica internazionale. La richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione per le conseguenze di questa escalation sui settori agricoli e sulle attività produttive. La lettera evidenzia l’urgenza di affrontare il tema per trovare soluzioni rapide.

Coldiretti ha inviato una lettera al Governo per chiedere un incontro urgente alla luce della forte preoccupazione per l’improvvisa impennata del prezzo del gasolio e dei costi energetici determinata dalla drammatica situazione geopolitica internazionale. Una dinamica che sta colpendo direttamente il mondo agricolo e rischia di mettere in seria difficoltà le imprese del settore primario anche nel Piacentino. Allo stesso tempo vanno fermate le speculazioni a danno di imprese e famiglie. Nella lettera, firmata dal presidente nazionale Ettore Prandini, Coldiretti sottolinea come l’aumento dei costi dell’energia e del gasolio agricolo stia già incidendo pesantemente sui costi di produzione delle aziende, aggravando una situazione resa ancora più complessa dalle tensioni internazionali e dall’incertezza sui mercati delle materie prime. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Negozi in difficoltà: costi energetici schizzano a 2mila euro al mese, chiesto intervento urgente con nuovo decreto.I negozi italiani, soprattutto quelli del settore terziario, affrontano un’ondata di stress finanziario senza precedenti.

Bollette: Governo interviene su bonus e oneri di sistema per alleggerire i costi energetici di famiglie e imprese.Il governo italiano si prepara a varare un decreto per contenere i costi energetici, che sarà discusso oggi in Consiglio dei Ministri.

