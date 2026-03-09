Il presidente turco ha dichiarato che azioni provocatorie da parte dell’Iran potrebbero compromettere i rapporti tra i due paesi. La sua dichiarazione segue l’intercettazione di un missile balistico che è entrato nello spazio aereo turco. Questo episodio si aggiunge a un altro avvenuto dall’inizio del conflitto, coinvolgendo sistemi di difesa aerea della NATO.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avvertito l’Iran di evitare “azioni provocatorie” dopo che i sistemi di difesa aerea della NATO hanno intercettato un missile balistico entrato nello spazio aereo turco, il secondo da quando è iniziata la guerra. Erdogan ha affermato che Ankara apprezza l’amicizia con l’Iran e si è adoperata per prevenire il conflitto, ma che Teheran rischia di danneggiare “l’amicizia della Turchia”. “Nessuno dovrebbe fare calcoli che potrebbero lasciare ferite profonde nel cuore e nella mente della nostra nazione”, ha detto Erdogan. “Alla luce dell’incidente di oggi, ricordo ancora una volta all’Iran di evitare di persistere negli errori e nell’ostinazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Erdogan: "Azioni provocatorie metteranno a rischio l'amicizia della Turchia"

