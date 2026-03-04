Iran Erdogan su missile diretto verso Turchia | Evitare che simili incidenti si ripetano

Il presidente turco ha dichiarato che Ankara sta emettendo avvertimenti per prevenire minacce missilistiche, dopo che le difese della Nato hanno intercettato un missile balistico iraniano diretto verso il suo spazio aereo mercoledì. L’episodio ha coinvolto un missile proveniente dall’Iran, che è stato intercettato prima di raggiungere il territorio turco. La notizia è stata confermata da fonti militari e ufficiali turchi.