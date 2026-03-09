Iran ecco dove vive il figlio del nuovo leader Da non crederci! Proprio lì

Un’indiscrezione diffusa dal giornalista Antonello Caporale del Fatto Quotidiano rivela che il figlio del nuovo leader iraniano risiede in una località specifica del paese. La notizia, ancora senza conferme ufficiali, ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino gli sviluppi politici e sociali in Iran. La scoperta ha suscitato curiosità tra gli osservatori, che cercano di capire i dettagli di questa informazione.

Un’indiscrezione rilanciata dal giornalista Antonello Caporale del Fatto Quotidiano riporta l’attenzione su un dettaglio poco noto della famiglia che oggi guida l’Iran: Mohammad Bagher, figlio di Mojtaba Khamenei, sarebbe attualmente a Londra, città dove del resto alcuni membri del clan hanno trascorso periodi significativi negli anni passati. La notizia, non confermata ufficialmente, si inserisce in un momento di fortissima tensione internazionale dopo la successione alla guida della Repubblica islamica. L’ipotesi che un membro diretto della famiglia della nuova Guida Suprema possa trovarsi nella capitale britannica ha riacceso il dibattito su antichi legami, soggiorni e interessi della famiglia Khamenei nel Regno Unito, un Paese considerato da sempre uno dei principali rivali geopolitici di Teheran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

