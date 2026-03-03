Il figlio di Khamenei eletto nuovo Leader supremo dell’Iran

L’Assemblea degli esperti iraniana ha eletto Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, come nuovo Leader supremo dell’Iran. La decisione è stata comunicata dal sito Iran International, che riporta il risultato dell’elezione. Mojtaba Khamenei prenderà il posto del padre, mantenendo così una continuità di leadership nel paese. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Sarà il figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, il nuovo Leader supremo: lo riferisce il sito Iran International, secondo cui l’Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Khamenei. Mojtaba Khamenei è nato nel 1969 ed è il secondo figlio dell’Ayatollah. Il suo era uno dei nomi che sono circolati negli ultimi giorni, dalla morte di Khamenei, ma da molti iraniani l’idea di una successione padre-figlio era vista come un ritorno a forme di dinasticità, contrarie alla retorica rivoluzionaria del 1979. Allo stesso tempo, critici e manifestanti antigovernativi – in particolare durante le proteste del 2022 – lo hanno descritto come il simbolo della repressione, associazione rafforzata dal suo legame con apparati di sicurezza e dalla percezione pubblica di un potere esercitato “dietro le quinte”. 🔗 Leggi su Open.online

Iran, regime e leader supremo alle strette: morti in un attacco aereo genero e nuora di KhameneiLa notizia, ancora non confermata ufficialmente dalle autorità iraniane, si inserisce nel contesto delle pesanti operazioni congiunte Usa-Israele...

Leggi anche: Mojtaba Khamenei, chi è la nuova Guida Suprema dell'Iran (che piace ai Pasdaran): figlio dell'ex leader iraniano, ha un maxi impero immobiliare

Chi era Ali Khamenei, l'uomo diventato ayatollah in una notte

Tutto quello che riguarda Il figlio di Khamenei eletto nuovo...

Temi più discussi: L'Iran e l'addio a Khamenei, i tre possibili successori e il ruolo di Larijani; Il figlio Mojtaba, una minaccia per il sistema; Chi guida ora l'Iran? Il leader ad interim Arafi, il figlio di Khamanei e gli altri nomi sul tavolo per la nuova Guida Suprema; Iran, chi sarà il successore di Khamenei? Cinque possibili profili.

Chi è Mojtaba, il figlio di Khamenei scelto come successore del padre: sarà la nuova Guida suprema dell’IranSecondo media locali è Mojtaba, il figlio di Alì Khamenei, la nuova Guida suprema dell'Iran: è stato scelto come successore del padre dall'Assemblea ... fanpage.it

Iran, il figlio di Khamenei scelto come suo successore: chi è MojtabaSecondo quanto riferito a Iran International da fonti informate, l'Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, ... iltempo.it

Le telecamere del traffico hackerate e tenute sotto controllo per mesi. Ma anche una talpa sul terreno. Così i servizi israeliani e quelli degli Stati Uniti hanno portato a termine il blitz che ha ucciso #Khamenei. Su questo abbiamo sentito un esperto. #Tg1 Giovan - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Colpita l'Assemblea degli Esperti mentre eleggeva la nuova Guida suprema. Per i media israeliani il consiglio stava scegliendo il successore di Khamenei #ANSA x.com