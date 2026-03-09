Iran attacco con droni contro Bahrain | incendio nella raffineria

Un attacco con droni ha colpito un impianto petrolifero nel Bahrain, provocando un incendio. L'operazione è stata condotta dall'Iran, secondo quanto riferiscono le fonti. Nessuna informazione immediata su eventuali vittime o danni aggiuntivi. L’incidente si è verificato nel sito di Al Ma'ameer, senza altre specifiche sui responsabili o sui motivi dell’attacco.

(Adnkronos) – L'Iran lancia droni contro il Bahrain. L'attacco di Teheran raggiunge l'impianto petrolifero di Al Ma'ameer. I video diffusi sui social mostrano l'incendio che divampa dopo il raid.