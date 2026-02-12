I droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Ukhta, nella Repubblica dei Komi, in Russia. L’attacco è avvenuto questa mattina, causando incendi e danni alla struttura. Al momento, non ci sono notizie di vittime o feriti. La Russia ha già aperto un’indagine sull’incidente, mentre le autorità ucraine non hanno ancora commentato ufficialmente. La tensione tra i due paesi resta alta, e questo nuovo attacco rischia di aumentare le tensioni nella regione.

Kiev, 12 feb. (Adnkronos) - Droni ucraini a lungo raggio hanno colpito la raffineria di petrolio di Ukhta nella Repubblica russa dei Komi, situata a 1.750 chilometri dal confine con l'Ucraina. Lo ha riferito al Kyiv Independent una fonte del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), secondo cui l'attacco segna un nuovo record di gittata per i droni ucraini. In seguito all'attacco, sono stati segnalati un incendio e un denso fumo nella struttura. "Le informazioni preliminari indicano che sono state colpite un'unità di distillazione sotto vuoto atmosferico e un'unità di visbreaking. Queste unità sono responsabili della raffinazione primaria del petrolio e della produzione di olio combustibile e benzina", ha affermato la fonte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina: droni Kiev colpiscono raffineria petrolio nella repubblica russa dei Komi

Approfondimenti su Kiev Komì

Nella notte, la città russa di Slavyansk-on-Kuban è stata colpita da un attacco di droni ucraini, che ha provocato esplosioni in una raffineria di petrolio e causato un blackout a Krasnodar.

Questa mattina droni ucraini hanno colpito la raffineria di Volgograd, in Russia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Nuovo record! L'Ucraina Colpisce 60 Assetti Energetici Russi! | RFU News

Ultime notizie su Kiev Komì

Argomenti discussi: Ucraina, nuova notte da incubo a Kiev: droni russi colpiscono diversi quartieri; Ucraina, Rutte (Nato): Alleati diano fondo alle scorte di armi; Mosca: l'attentato al generale Alekseyev su ordine dei servizi ucraini - Una startup russa sta testando piccioni-droni e progetta la riprogrammazione umana (degli ucraini); Ucraina, droni russi colpiscono Zaporizhzhia e Kharkiv.

Guerra Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e OdessaIn Ucraina, Kiev e Odessa sono state colpite da attacchi russi missilistici e droni. Nella capitale, edifici residenziali e non hanno subito danni. A Odessa, si registrano un ferito e danni a edifici ... tg24.sky.it

Ucraina sotto attacco nella notte: droni e missili su Kiev, Kharkiv e DniproRaid notturni colpiscono diverse città ucraine, mentre Mosca accusa Kiev di attacchi contro civili e infrastrutture sanitarie in territorio russo ... ilsole24ore.com

L’attacco con droni russi al rifugio per animali di Zaporizhzhia, in Ucraina, uccide otto cani e ferisce una dipendente. Il video mostra le operazioni di evacuazione della struttura, in macerie, e i soccorsi agli animali feriti, per portarli alla clinica. Tgcom24 - facebook.com facebook

#TG2000 - #Ucraina, droni su #Zaporizhzhia. Arrivano I generatori del Papa #10febbraio #Odessa #Zelensky #Kiev #Russia #Kharkiv #Dnipropetrovsk #Donbass #Lavrov #Pokrovsk #RussiaUkraineWar #Ukraine #TV2000 @tg2000 x.com