Iran attacco a raffineria a Teheran | fumo nero sulla città

A Teheran, nel nord-ovest della città, si sono sollevate colonne di fumo nero provenienti da una raffineria e da un deposito di petrolio. Gli attacchi sono stati condotti da Stati Uniti e Israele, provocando danni visibili nell’area. La scena si è susseguita a un'azione militare che ha coinvolto le infrastrutture energetiche della capitale iraniana.

Dense colonne di fumo nero si sono alzate da una raffineria e da un deposito di petrolio nel nord-ovest di Teheran, colpiti da attacchi Stati Uniti e Israele. Secondo l'Iran, i raid notturni hanno colpito quattro serbatoi di stoccaggio e un terminale di trasferimento del petrolio, causando la morte di quattro persone.