Qual è davvero il legame tra peso e rischio di demenza | la risposta in un nuovo studio
Un recente studio approfondisce il rapporto tra peso corporeo e rischio di demenza, evidenziando come un indice di massa corporea (IMC) superiore ai valori raccomandati possa contribuire al rischio di demenza vascolare. La ricerca suggerisce un legame diretto tra sovrappeso e sviluppi cognitivi, sottolineando l’importanza di monitorare il peso come parte della prevenzione. Questo studio offre nuove prospettive sulla relazione tra salute fisica e funzionalità cerebrale.
Un nuovo studio ha scoperto che tra demenza vascolare e un Indice di massa corporeo (IMC) superiore ai valori raccomandati non esiste solo un collegamento, ma una rapporto di causa diretto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Qual è l’età in cui l’attività fisica protegge di più dal rischio di demenza: la risposta di uno studio
A 11 anni si decide il tuo rischio demenza: lo studio che rivela quando inizia davveroUno studio recente ha evidenziato che il rischio di sviluppare demenza può essere determinato già all’età di 11 anni.
Argomenti discussi: Cannabis: qual è la soglia di sicurezza?; Il segreto per vivere più a lungo? Si nasconde in 35 minuti della tua giornata; Dagli USA la piramide alimentare rovesciata: che cos’è, punti di forza e limiti; La consulta provinciale degli studenti, qual è il suo ruolo e perché è uno strumento importante. Ne parliamo con un suo rappresentante, Alessandro Abbinanti [INTERVISTA].
La reunion dei Bluvertigo è davvero necessaria? Nove domande sul loro ritornoMorgan e i Bluvertigo tornano insieme per un concerto a Milano nel 2026. Una reunion attesa o un'operazione nostalgia? ilfattoquotidiano.it
Spid a pagamento o Cie, le differenze e i costi: quale conviene davveroTra Spid di Poste a pagamento e Cie gratis nel tempo, cambia la scelta sull’identità digitale. Ecco quali sono le differenze e quale conviene ... quifinanza.it
Fare sesso ogni giorno non serve: ecco qual è la quantità giusta per essere davvero felici in due - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.