Qual è davvero il legame tra peso e rischio di demenza | la risposta in un nuovo studio

Un recente studio approfondisce il rapporto tra peso corporeo e rischio di demenza, evidenziando come un indice di massa corporea (IMC) superiore ai valori raccomandati possa contribuire al rischio di demenza vascolare. La ricerca suggerisce un legame diretto tra sovrappeso e sviluppi cognitivi, sottolineando l’importanza di monitorare il peso come parte della prevenzione. Questo studio offre nuove prospettive sulla relazione tra salute fisica e funzionalità cerebrale.

Un nuovo studio ha scoperto che tra demenza vascolare e un Indice di massa corporeo (IMC) superiore ai valori raccomandati non esiste solo un collegamento, ma una rapporto di causa diretto.🔗 Leggi su Fanpage.it

