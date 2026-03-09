Io sono Farah | Mehmet scopre la verità sulla morte di Ali Galip e il ricatto di Orhan

Da latuafonte.com 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle nuove puntate di Io sono Farah vediamo Mehmet fare la proposta di matrimonio a Bade. I due, che inizialmente non andavano affatto d’accordo, con il tempo si sono innamorati e ora formano una coppia complice e unita. Ma ecco che il grande segreto che l’avvocatessa custodisce sulla morte di Ali Galip genera non pochi problemi. Tutto accade mentre Orhan tiene sotto ricatto Tahir e Farah, essendo a conoscenza di quanto accaduto all’ex boss. Il commissario non sa nulla di tutto ciò e neppure lo immagina, tanto che quando scopre che Lekesiz ha aiutato il suo padre adottivo a far evadere Ilyas resta profondamente sconvolto. Io sono Farah anticipazioni turche: perché Bade rifiuta la proposta di Mehmet. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

io sono farah mehmet scopre la verit224 sulla morte di ali galip e il ricatto di orhan
© Latuafonte.com - Io sono Farah: Mehmet scopre la verità sulla morte di Ali Galip e il ricatto di Orhan

Articoli correlati

Io sono Farah, Mehmet muore? Come scopre la verità su OrhanAd attirare l’attenzione dei fan di Io sono Farah non è solo la storia d’amore tra Farah e Tahir, ma anche i segreti degli altri personaggi.

Io sono Farah, quando e come Mehmet ricorda la verità su OrhanIn Io sono Farah, Mehmet ricorda che è stato Orhan a sparargli? Riesce a ricordare che è il suo padre adottivo l’Agnello Nero? La risposta è sì a...

Contenuti utili per approfondire Ali Galip

Temi più discussi: Come finisce Io sono Farah? La spiegazione del finale; Io Sono Farah: anticipazioni dal 2 al 6 marzo! Una proposta di lavoro per Farah; Io sono Farah, le trame dal 23 al 27 febbraio 2026; Io sono Farah, le trame dal 2 al 6 marzo 2026.

ali galip io sono farah mehmetIo sono Farah trame turche: Mehmet chiede a Bade di diventare sua moglieLe trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma a breve su Canale 5 rivelano che Mehmet dirà a Bade di volerla come moglie visto che è sempre stata sincera con lui. L'avvocatessa accuserà ... it.blastingnews.com

Io sono Farah anticipazioni 3 marzo 2026: Mehmet ha dei sospetti sulla morte di Ali Galip, Farah teme che…Su Canale 5 va in onda oggi, martedì 3 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno ... ilsipontino.net

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.