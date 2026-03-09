Nelle nuove puntate di Io sono Farah vediamo Mehmet fare la proposta di matrimonio a Bade. I due, che inizialmente non andavano affatto d’accordo, con il tempo si sono innamorati e ora formano una coppia complice e unita. Ma ecco che il grande segreto che l’avvocatessa custodisce sulla morte di Ali Galip genera non pochi problemi. Tutto accade mentre Orhan tiene sotto ricatto Tahir e Farah, essendo a conoscenza di quanto accaduto all’ex boss. Il commissario non sa nulla di tutto ciò e neppure lo immagina, tanto che quando scopre che Lekesiz ha aiutato il suo padre adottivo a far evadere Ilyas resta profondamente sconvolto. Io sono Farah anticipazioni turche: perché Bade rifiuta la proposta di Mehmet. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Io sono Farah: Mehmet scopre la verità sulla morte di Ali Galip e il ricatto di Orhan

