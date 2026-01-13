Io sono Farah Mehmet muore? Come scopre la verità su Orhan
Ad attirare l’attenzione dei fan di Io sono Farah non è solo la storia d’amore tra Farah e Tahir, ma anche i segreti degli altri personaggi. In particolare, abbiamo da poco scoperto che Orhan è in realtà Agnello Nero, ovvero un poliziotto corrotto che collabora con la mafia e così anche con Ali Galip. Mehmet, che crede fortemente nella giustizia, non immagina minimamente che l’uomo che l’ha adottato in realtà sia colui che da tempo sta cercando. Ma le sue ricerche non durano a lungo, in quanto le anticipazioni turche segnalano che finalmente esce fuori la verità su Orhan! Io sono Farah: quando esce fuori la verità su Orhan e Mehmet scopre tutto. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
