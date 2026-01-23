Io sono Farah quando e come Mehmet ricorda la verità su Orhan

In Io sono Farah, Mehmet ricorda che è stato Orhan a sparargli? Riesce a ricordare che è il suo padre adottivo l’Agnello Nero? La risposta è sì a entrambe le domande. Finalmente il poliziotto si ritrova ad avere dei ricordi chiari, ma non subito. Infatti, per il momento, vedremo l’uomo continuare ad avere l’amnesia. Ad aiutarlo a risolvere l’enigma legato a chi gli ha sparato ci pensa Bade, che resta ancora al suo fianco. Ma vediamo come fa a ricordare quel terribile e scioccante momento. Anticipazioni Io sono Farah: come Mehmet ricorda che Orhan gli ha sparato. Prima del salto temporale di un anno, Mehmet ha scoperto che è Orhan l’Agnello Nero e che è lui il misterioso alleato di Ali Galip. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

io sono farah quando e come mehmet ricorda la verit224 su orhan

© Latuafonte.com - Io sono Farah, quando e come Mehmet ricorda la verità su Orhan

